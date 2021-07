Série C: Invicto há três jogos, Paysandu enfrenta o Santa Cruz, fora de casa

Belém, PA, 2 (AFI) – Invicto há três jogos e em busca da liderança, o Paysandu encara o Santa Cruz, neste sábado, às 19h, no estádio do Arruda. O duelo é válido pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Papão é o quarto colocado do Grupo A e soma oito pontos, são duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O time está a apenas um ponto do líder Manaus.

AINDA NÃO ESTREIA

Apresentado na quarta-feira, o lateral-esquerdo Jefferson chegou ao clube nesta semana e retorna ao futebol brasileiro após nove temporadas no futebol internacional. O atleta ainda não está 100% e comentou sobre a disputa por posição dentro do elenco.

“Vai ser uma briga saudável, igual a todas as posições. Todos os clubes têm vários jogadores em cada posição. Então, não vai ser diferente na minha. Espero estar bem fisicamente para poder o professor Vinícius optar por quem estar melhor para jogar. E a gente tem que brigar, tem que brigar, é uma briga saudável. E o melhor, tem que jogar”, explicou.

JÁ ESTÁ TREINANDO

O Paysandu já está no Recife. Na tarde de terça-feira, treinou no CT do Retrô e ainda nesta sextam fizeram um último treino na parte da manhã.

QUESTÃO FÍSICA

O preparador físico do clube, Ricardo Rodrigo Rezende, comentou sobre os dois jogos que o clubes está fazendo fora de casa e destacou o planejamento.

“Para uma competição nacional tem que fazer um planejamento a médio e longo prazo. Importante o grupo de atletas do Paysandu ter indicadores de desempenho, observar evolução em todos os aspectos. Pensando nos últimos jogos, não sofreu gol, conseguiu implantar o nosso ritmo. As novas contratações que estão chegando, o grupo está crescendo, evoluindo. Todos estão imbuídos de buscar o melhor”, declarou.

SEM DESFALQUES

O treinador Vinicius Eutrópio não terá problemas para escalar a equipe.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time para o importante duelo deverá ser o mesmo do último jogo, ou seja, pode contar com: Victor Souza; Israel, Perema, Denílson e Diego Matos; Bruno Paulista, Jhonnatan e Ratinho; Marlon, Robinho e Nicolas.