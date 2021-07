SÉRIE C: Ituano vence confronto direto e cola na liderança; Ferroviário-CE e Volta Redonda-RJ também vencem

Campinas, SP, 18 (AFI) – Neste domingo, três jogos deram sequência à oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo aconteceu às 11h, o Volta Redonda-RJ bateu o Floresta-CE por 1 a 0. Com a vitória, o Voltaço é o terceiro colocado do Grupo A, com 13 pontos. Já a equipe cearense, segue em oitavo, com nove pontos. A equipe carioca voltou a vencer após quatro empates seguidos.

No começo da noite, foi a vez de Ferroviário-CE e Manaus-AM entrarem em campo. A partida terminou com a vitória do Ferroviário-CE, também pelo placar de 1 a 0. A equipe cearense segue liderando o Grupo A, com 14 pontos conquistados. Já o Manaus-AM, despencou para a sétima colocação e segue com dez pontos.

O JOGO DO DIA

Às 16h, Ituano-SP e Ypiranga-RS entraram em campo. As equipes são vice-líder e líder, respectivamente. Com o confronto direto, a expectativa era de um grande jogo. Expectativa confirmada. Com uma primeira etapa bastante movimentada, o Ypiranga-RS saiu na frente, mas não demorou muito para que os donos da casa buscassem o empate.

Com três pontos a menos no início da rodada, o Galo buscava a vitória de todo jeito, e a virada veio aos 4 minutos da etapa final com João Victor. Com o triunfo, o time do interior paulista agora divide a liderança do Grupo B com os gaúchos, ambos com 16 pontos.

FINAL DA RODADA

Para fechar a rodada em confronto solitário, Paraná e Novorizontino-SP entram em campo nesta segunda-feira, às 20h, na Vila Capanema, em Curitiba. As equipes estão no Grupo B.

Confira os confrontos da rodada:

Sexta-feira

São José-RS 1 x 0 Oeste

Mirassol 2 x 0 Criciúma

Jacuipense-BA 0 x 0 Botafogo-PB

Sábado

Santa Cruz 0 x 1 Tombense-MG

Figueirense 0 x 0 Botafogo

Paysandu-PA 1 x 1 Altos-PI

Domingo

Volta Redonda-RJ 1 x 0 Floresta-CE

Ituano 2 x 1 Ypiranga-RS

Ferroviário-CE 1 x 0 Manaus-AM

Segunda-feira

Paraná 0 x 0 Novorizontino

