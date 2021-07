Série C: Jacuipense-BA tem três desfalques certos para tentar sair da zona de rebaixamento

Riachão do Jacuipe, BA, 09 (AFI) – Apesar de vir embalado por três jogos sem derrota, o foco do Jacuipense-BA segue sendo sair da zona de rebaixamento do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Focado em mais um bom resultado para chegar a esse objetivo, o time baiano visita o Volta Redonda-RJ, no Estádio Raulino de Oliveira, neste sábado (10), às 11h.

Para a partida, o técnico Jonilson Veloso tem três desfalques certos. O zagueiro Tiago Alves e o atacante Thiaguinho, com uma contratura na panturrilha e com um estiramento no joelho esquerdo, respectivamente, não se recuperaram a tempo e se quer viajaram com o restante da equipe para o Rio de Janeiro, seguindo em tratamento no Departamento Médico.

Na zaga, a tendência é que Correia seja titular, assim como aconteceu no segundo tempo contra o Manaus. Já no ataque, Ruan Lavine deve começar jogando. O outro desfalque é o lateral-esquerdo Vicente, que recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada e agora cumpre suspensão automática. A tendência é que o reserva imediato, Djavan, fique com a vaga.

Até por conta disso, o Jacuipense deve começar a partida deste sábado com a seguinte formação: Jean Carlos; Gedeilson, Correia, Railon e Djavan; Charles, Luis Fernando e Jeremias; Peixoto, Ruan Levine e Bambam.