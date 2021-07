Série C: Lesão na coxa é confirmada e meia desfalca Paraná de 30 à 45 dias

Curitiba, PR, 14 (AFI) – Assim como o Portal Futebol Interior adiantou na manhã desta quarta-feira (14), o Paraná terá mesmo problemas para enfrentar o Novorizontino-SP na próxima segunda-feira (19) no fechamento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Isso porque, o resultado dos exames de imagem do meia Gabriel Pires não foram nada animadores.

Isso porque, os exames mais detalhados apontaram contusão de grau 2 na posterior da coxa e por isso, o tratamento para essa recuperação varia de 30 a 45 dias. Com isso, a tendência é que ele volte a campo apenas na reta final da primeira fase, que tem data prevista de termino no dia 26 de setembro.

Gabriel Pires sentiu dores no jogo contra o Mirassol, no último sábado (10), e saiu aos 18 minutos do segundo tempo para a entrada de Adriano Júnior. O mesmo incomodo já havia tirado o atleta do jogo contra o São José. Agora, o comandante precisará improvisar algum atleta na posição, já que não tem meias de armação de origem em seu elenco.

Atualmente com sete pontos ganhos, o Paraná aparece na sétima colocação do Grupo B. Em sete jogos são duas vitórias, um empate e quatro derrotas. A equipe está dois pontos na frente do São José-RS, que tem cinco e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.