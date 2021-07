Série C: Manaus-AM volta atrás, cancela rescisão e renova com atacante até 2023

Manaus, AM, 01 (AFI) – Horas depois de anunciar a saída do atacante Alex, o Manaus voltou atrás de sua decisão, reintegrou o atleta ao elenco que está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e ainda por cima, renovou o vínculo até o final de 2023, com multa rescisória de R$ 1 milhão. O jovem centroavante comemorou a sequência no Gavião.

“A sensação é muito boa, estou muito feliz pelo contrato renovado. Pretendo ajudar o clube da melhor maneira possível, ajudar nessa série C e na sequência do ano. A expectativa sempre são as melhores. Nós estamos brigando para se manter no G4, que é o primeiro objetivo. Em sequência, classificar para disputar o acesso”, comemorou o jogador.

Desde que foi promovido ao time principal em 2019, Alex fez onze jogos oficiais com a camisa do Gavião, sendo seis no Amazonense e cinco na Copa Verde de 2020 e marcou gols gols. Na Série C, segue aguardando ter chances para atuar.

O Manaus-AM, que tem nove pontos somados, busca se manter na primeira posição da chave, volta a campo no próximo sábado (03) quando recebe o Jacuipense, na Arena da Amazônia, às 16h30.