Série C: Manaus deve manter time titular para tentar seguir isolado na liderança do Grupo A

Manaus, AM, 02 (AFI) – Focado em manter a liderança do Grupo A após vencer a Tombense por 2 a 1, o Manaus-AM volta a campo neste sábado (03) em jogo válido pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Mais uma vez em casa, o Gavião irá receber o Jacuipense-BA, na Arena da Amazônia, às 16h30.

Para o duelo, o técnico Marcelo Martelotte segue tendo os mesmos três desfalques que já foram baixa na rodada passada: o zagueiro Luis Fernando, o atacante Douglas Lima e o lateral-esquerdo Ronaell, todos por contusão. Com isso, a tendência é que o comandante mantenha o time titular do Manaus. Apesar de saber das dificuldades do duelo, o meia Vinicius Barba disse que o Gavião vai em busca dos três pontos para manter a ponta.

“A gente sabe que esse jogo é de extrema importância para a gente defender a liderança. A nossa semana está sendo muito boa desde segunda, os treinamentos estão sendo aperfeiçoados pelo treinador. Tenho certeza que vai ser um grande jogo. Nós vamos atrás dos três pontos”, disse o meio-campista.

Até por conta disso, o Manaus deve ir a campo neste sábado (03) com a seguinte formação: Renan Rocha; Edvan, Marcelo Augusto, Spice e Dudu Mandai; Gabriel Davis, Vinicius Barba e Allan Dias; Anderson Paraíba, Diego Rosa e Vanilson.