Série C: Manaus quer voltar a vencer após quatro jogos e com novo treinador

Manaus, AM, 30 (AFI) – Sem vencer há quatro jogos, o Manaus tenta a recuperação neste domingo, às 18h, contra o Santa Cruz, no Estádio do Arruda. O jogo é válido pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Em sétimo lugar, o Manaus, que até começou o torneio bem, tem 11 pontos e tem chances de entrar no G4 caso consiga vitória e alguns resultados que o favoreçam.

NOVO TREINADOR

Com a missão de reencontrar os caminhos da vitória, o time demitiu Marcelo Martelotte e trouxe Evaristo Piza, que teve como último clube o América-RN. Além dele, o clube também anunciou o auxiliar-técnico André Dias.

SEM VANILSON

Artilheiro do time e principal nome no ataque, Vanilson pediu liberação após receber proposta do exterior e deixou o clube nesta semana.

POSSÍVEL RETORNO

A boa notícia é a provável volta do zagueiro Luís Fernando, lesionado desde a derrota por 3 a 2 para o Altos, na quarta rodada.

NOVO ATACANTE

Nesta semana, o time anunciou a chegada de Denilson, que chega com o Status para substituir Vanilson. O atacante já está treinando com os jogadores e poderá entrar em campo no domingo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Em seu primeiro jogo, Evaristo Piza deve usar como base o time da última rodada. Que entrou em campo com: Renan Rocha; Edvan, Spice, Marcão e Dudu Mandai;

Guilherme Amorim, Vinícius Barba, Anderson Paraíba e Philip; Diego Rosa e Raphael Lucas (Denilson).

