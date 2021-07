Série C: Meia do Figueirense reforça importância de vencer o Criciúma: ‘Fundamental’

Florianópolis, SC, 21 (AFI) – O Figueirense tem um confronto complicado na sexta-feira, às 16h, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série C, mas também uma oportunidade para colar no G4. O meia Oberdan demonstrou confiança no trabalho do técnico Jorginho e quer usar a partida diante do Criciúma para encerrar bem o primeiro turno.

“Estamos trabalhando forte e o Jorginho está ajustando os detalhes. É um jogo importante, pois além de ser um clássico é o último duelo do primeiro turno. Esperamos sair de lá com os três pontos”, projetou. Em sétimo lugar, o Figueirense tem dez pontos, quatro a menos do que o Criciúma, justamente quem fecha o G4.

“JOGO FUNDAMENTAL”

Oberdan ainda lamentou o empate sem gols com o Botafogo-SP, em casa, e reforçou que o elenco sabe da importância de compensar isso com uma vitória diante do Criciúma.

“É uma partida fundamental. Deixamos escapar pontos em casa na última rodada. Sabemos da importância de ganhar agora para encostar no G4 e começar bem o segundo turno”, garantiu.

DM CHEIO

O técnico Jorginho segue com os treinos intensos para corrigir a parte tática, principalmente as finalizações. Para montar a escalação, não poderá contar com sete jogadores, todos no departamento médico.

Os zagueiros Lucas Cezane e Edson Henrique, os volantes Patrick, Carlos Gabriel e Alê Santos, e os meias Guilherme Garré e Bruno Montebello.