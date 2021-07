SÉRIE C: Mirassol-SP e Ituano-SP tem duelos importantes na briga pelo G4 do Grupo B

Campinas, SP, 09 (AFI) – Depois do duelo entre Ypiranga-RS e Novorizontino-SP ter aberto a sétima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite de sexta-feira, outros cinco jogos dão sequência as disputas no decorrer do dia deste sábado (10). Destaques para os times paulistas, Mirassol-SP e Ituano-SP, que tem partidas importantes para se manter ou seguir na briga pelo G4 do Grupo B.

Embalado por três vitórias seguidas que fizeram com que a equipe saísse da parte debaixo da tabela e chegasse à zona de classificação para a próxima fase, o Ituano que aparece com dez pontos, visita o Oeste-SP, na Arena Barueri, às 17h. Em situação completamente diferente, o adversário ainda não sabe o que é vencer na competição e por isso amarga a lanterna da chave, com dois pontos ganhos. Em seis jogos são quatro derrotas e dois empates.

Um pouco mais cedo, às 15h, o Mirassol que vem de duas vitórias seguidas e amarga três jogos sem vitória, busca a reabilitação para seguir na briga pelo G4. Com sete pontos ganhos, o time paulista recebe o Paraná-PR, no Estádio José Maria de Campos Maia. O rival também não vive uma situação tão boa na tabela. Com apenas uma vitória em seis jogos, o time paranaense soma quatro pontos e está dentro da zona de rebaixamento.

OUTROS DESTAQUES

Os outros três jogos são do Grupo A. Em um duelo direto pelo G4, Botafogo-PB e Manaus-AM se enfrentam no Estádio Almeidão, em João Pessoa, às 19h. Atualmente, o time manauara é vice-líder da chave com dez pontos e o rival é quinto, com oito.

De olho nesse confronto, o quarto colocado com nove pontos, Volta Redonda-RJ também tenta se manter na zona de classificação e recebe o Jacuipense-BA, no Estádio Raulino de Oliveira, logo às 11h da manhã. O time baiano vem de três jogos sem derrota e soma seis pontos, mas ainda tenta sair da zona de rebaixamento.

Por fim, o Santa Cruz-PE tenta enfim reagir para sair da lanterna. Com apenas três pontos somados em seis jogos, o time pernambucano busca a primeira vitória dentro da competição quando visita o Altos-PI, no Estádio Albertão, às 17h. O time da casa também não vem em um bom momento. Vindo de duas derrotas seguidas, a equipe é oitava colocada com sete pontos.

REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D. Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final. Já a grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.