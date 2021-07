Série C: Na estreia de Pingo, São José-RS terá força máxima em duelo gaúcho

Porto Alegre, RS, 23 (AFI) – Agora nas mãos do experiente técnico Pingo, o São José-RS está focado em embalar para abrir distância da zona de rebaixamento do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Depois de vencer o lanterna Oeste-SP, por 1 a 0, o Zequinha terá um duelo gaúcho pela frente diante do Ypiranga-RS, fora de casa, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, às 15h. O novo comandante falou sobre o foco em um bom resultado em sua estreia.

“Vamos para lá em busca do resultado positivo. Respeitamos o adversário, que faz uma excelente campanha, mas a necessidade de conquistarmos resultados positivos é muito grande. A semana que tivemos me dá uma boa expectativa para este confronto e as nossas pretensões, que são de classificação”, aponta o técnico Pingo.

No duelo, o São José-RS não terá desfalques e não deve fazer grandes mudanças no time titular com relação a equipe que começou jogando a última partida. A única dúvida está no ataque, no qual Bruno Mota é uma opção para vaga de Luiz Eduardo. Titular absoluto da equipe, o volante Lissandro falou da emoção de jogar mais um clássico gaúcho.

“A gente sabe que é um clássico gaúcho, e tem que ser encarado como um jogo de final. O grupo está fechado para fazer uma final em cada jogo. Será muito importante pontuar fora de casa depois da vitória que tivemos no nosso estádio”.

Até por conta disso, o São José deve entrar em campo nesta sábado com a seguinte formação: Fábio Rampo; Márcio Lima, Pablo, Bruno Jesus e Marcelo; Lissandro, Mardley e Crystopher; Éverton Bala, Luiz Eduardo (Bruno Mota) e Gabriel Silva.