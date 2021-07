Série C: Na luta contra o rebaixamento, Paraná anuncia mudanças no departamento de futebol

Curitiba, PR, 26 (AFI) – Na luta contra o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro, o Paraná anunciou nesta segunda-feira duas novidades no seu departamento de futebol.

Marcelo Nardi é o novo executivo de futebol. O profissional já havia trabalhado no Tricolor paranaense antes, como coordenador de categorias de base e também gerente de futebol.

“Queremos organizar a estrutura do departamento de futebol do clube, implantando processos, definindo funções e aumentando a performance do departamento”, disse Nardi.

MAIS NOVIDADE

Além dele, o Paraná anunciou Arthur Ferreira como novo gerente de futebol. O profissional, que passou por vários clubes do Nordeste, chegou falando em brigar pelo acesso apesar da campanha ruim do time.

“Nossa expectativa a curto prazo é dar seguimento ao processo de reestruturação do departamento de futebol do clube e conseguir a classificação para a segunda fase da Série C deste ano, o que nos dará a chance de buscar o acesso. A longo prazo, nossa meta é recolocar o Paraná na primeira divisão, lugar de onde nunca deveria ter saído, comentou Ferreira.

A realidade do Paraná neste momento, porém, é outra. Na beira da zona de rebaixamento do Grupo B, o Tricolor tem os mesmos oito pontos do penúltimo colocado São José. Já a diferença para o G4 é de oito pontos.