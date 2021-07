Série C: Na luta contra o rebaixamento, Santa Cruz encerra contratações

Recife, PE, 30 (AFI) – O elenco que vai tentar salvar o Santa Cruz do rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro será esse aí. A diretoria deu por encerrado o ciclo de contratações.

Os últimos reforços anunciados pelo Santa Cruz foram o meia Lelê e o atacante Bruno Moraes. A expectativa é que os dois façam suas estreias neste domingo, contra o Manaus, no Arruda, pela décima rodada.

Desde que a atual diretoria assumiu a gestão do Santa Cruz, 41 jogadores foram contratados. Alguns deles, inclusive, não fazem mais parte do elenco, como o goleiro Martín Rodríguez, os volantes Elicarlos e Derley, o meia Marcos Vinícius e o atacante Adriano Michael Jackson, entre outros.

CONFIANÇA

Com o elenco fechado para a sequência da temporada, Adriano Miranda, que é líder do colegiado que comanda o departamento futebol tricolor, o momento é de passar confiança para os jogadores que estão no clube.

“Não adianta olhar para trás, temos que olhar para frente, dar tranquilidade ao elenco, tirar essa pressão que não está ajudando em nada os jogadores desenvolverem o futebol”, disse Miranda.

Único time que ainda não venceu no Grupo A da Série C, o Santa Cruz está na lanterna da chave, com apenas três pontos. Faltando um turno para o fim do campeonato, a diferença para o Floresta, primeiro fora da degola, é de sete.