SÉRIE C: No fechamento da rodada, Ituano coloca boa fase à prova diante do Botafogo-SP para assumir a liderança

Campinas, SP, 24 (AFI) – Desta vez sem jogos na segunda-feira à noite, três partidas fecham as disputas da nona rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série C no decorrer do dia deste domingo (25). Embalado por cinco vitórias seguidas, o Ituano-SP terá um duelo paulista contra o Botafogo-SP, fora de casa, para manter a boa fase e continuar brigando ponto a ponto pela liderança do Grupo B.

As duas equipes se enfrentam logo às 11h da manhã, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP. Com 16 pontos, o Ituano vem de uma vitória em um duelo direto contra o Ypiranga-RS, por 2 a 1, enquanto o Botafogo-SP empatou sem gols com o Figueirense-SC, tem 13 pontos e tenta seguir no páreo por uma vaga no G4.

Já no Grupo A, o Paysandu-PA que não vence há duas rodadas, busca a reabilitação para seguir brigando pela zona de classificação à próxima fase. Atualmente com 12 pontos, o time paraense irá visitar o Manaus-AM, na Arena Amazônia, às 17h. Os donos da casa, que somam 10, também tentam se recuperar após duas derrotas seguidas para sair da parte debaixo da tabela.

Por fim, focado em enfim deixar a zona de rebaixamento após cinco jogos sem derrota, o Jacuipense-BA que tem oito pontos, irá encarar o Altos-PI, fora de casa, no Estádio Lindolfo Monteiro, às 16h. O time mandante tem 11 pontos e dependendo de uma combinação de resultados na rodada pode até entrar no G4.

REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D. Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final. Já a grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.