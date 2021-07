Série C: No mercado, Manaus sonda, mas técnico irá permanecer em time da Série D

Manaus, AM, 26 (AFI) – Poucas horas depois de anunciar a demissão de Marcelo Martelotte, o Manaus-AM já está vasculhando o mercado para oficializar o quanto antes o nome do novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C.

O alvo principal da diretoria do Gavião do Norte era Moacir Júnior, que vem fazendo boa campanha à frente do ABC-RN na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Na liderança do Grupo A3, o time potiguar venceu seis partidas e perdeu outras duas em oito jogos.

Porém, o comandante não deseja sair do time do Rio Grande do Norte neste momento para continuar o projeto para levar a equipe alvinegra ao tão sonhado acesso. Quem garantiu isso, foi o próprio ABC, que soltou uma nota oficial em seus redes sociais, confirmando a sequência do treinador.

“O treinador Moacir Júnior recebeu uma proposta de um clube da Série C, mas optou por permanecer no Mais Querido. O técnico preferiu dar sequência ao projeto em busca do acesso e seguir o grande trabalho que vem desenvolvendo no comando do Alvinegro“, afirmou. Com isso, outros nomes estão na pauta do Manaus e um anuncio oficial deve acontecer nos próximos dias.

O novo treinador terá a missão de recolocar o Manaus no caminho das vitórias para voltar a brigar pelo G4. Sem vencer há quatro jogos – dois empates e duas derrotas neste meio tempo – o time manauara está na sétima posição do Grupo A, com 11 pontos conquistados. Dois a mais que a Jacuipense, primeiro time na zona de rebaixamento.