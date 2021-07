Série C: Para sair da lanterna, Santa Cruz negocia com atacante de time paulista da Série D

Recife, PE, 15 (AFI) – Depois de anunciar o meia-atacante Jailson, o Santa Cruz segue no mercado buscando reforços para tirar a equipe da lanterna do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. A bola da vez no Estádio do Arruda é o atacante Léo Castro, de 27 anos, que vem sendo um dos destaques da Ferroviária na Série D.

Léo Castro tem contrato vigente com o time paulista até abril de 2022, mas as conversas estão adiantadas por um empréstimo ao Tricolor até o final do ano. Porém, ele já está entre os relacionados da Ferroviária para enfrentar o Boa Esporte, em Varginha (MG), pela sétima rodada da Série D. Com isso, o empréstimo deve ser assinado na próxima semana.

Aos 29 anos, o atacante que joga mais centralizado como um camisa 9 de ofício, foi formado na base do Coritiba e fez boa parte de sua carreir no futebol paulista, com passagens por Oeste, Red Bull Brasil, Juventus e Nacional. Neste começo de ano, foi campeão do Paulista A2 pelo São Bernardo, com direito a gol na final contra o Água Santa.

Com três pontos ganhos em sete jogos, o Santa Cruz é lanterna do Grupo A e ainda não venceu na competição. Ao todo, são três empates e quatro derrotas. A equipe volta a campo no próximo sábado (17) quando recebe a Tombense-MG, no Estádio do Arruda, às 17h. A equipe adversária tenta voltar a brigar pelo G4.