Série C: Paraná anuncia contratação de volante cria da base do Internacional

Curitiba, PR, 8 (AFI) – Nesta tarde de quinta-feira, o Paraná anunciou mais um reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do volante Janderson Maia.

O jogador de 27 anos é o 36ª reforço paranista para a temporada.

A NEGOCIAÇÃO

O jogador negociava com o clube desde o fim de junho, mas foi apresentado só agora. O meio-campista, inclusive, viajou com a delegação para o jogo contra o Mirassol no sábado.

CARREIRA

Janderson de Oliveira Maia começou a carreira na base do Internacional e passou, entre outros, por Bahia de Feira, Vitória, Arapongas, Juventus-SP, Nacional-SP, ASA, Atlético Cearense e Central.

EMPOLGADO

O jogador falou em sua chegada ao clube

“Estou muito feliz e motivado em poder vestir essa camisa e representar esse grande clube. Darei o meu melhor sempre para que possamos alcançar os nossos objetivos”, afirmou ao site oficial.

PRÓXIMA PARTIDA

o Paraná volta a campo diante do Mirassol no sábado, às 15h, fora de casa, pela sétima rodada do grupo B, pela Série C.

