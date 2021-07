Série C: Paraná anuncia novo treinador para a sequência da competição

Curitiba, PR, 22 (AFI) – Nesta tarde de quinta-feira, o Paraná anunciou seu novo treinador. Trata-se de Sílvio Criciúma, de 49 anos e estava desempregado. O técnico chega para assumir o time na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Seu último trabalho havia sido no ABC, em abril.

MISSÃO DIFÍCIL

Sílvio chega com a dura missão de livrar o time da zona de rebaixamento. O Tricolor é o vice-lanterna do grupo B, com oito pontos em 24 disputados.

JÁ CHEGOU NO CLUBE

Apresentado de maneira oficial, o treinador irá acompanhar a equipe contra o Oeste na sexta-feira, fora de casa, que será comandando interinamente pelo auxiliar Jorge Ferreira. Porém, sua estreia será apenas no confronto contra o Ypiranga, na primeira rodada do returno, em 2 de agosto.

TRABALHO NO ABC

No clube de Natal, comandou a equipe em 15 partidas. Foram quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Levou a equipe até a terceira fase da Copa do Brasil, mas saiu na primeira fase da Copa do Nordeste.

TRAJETÓRIA

Auxiliar-técnico do Criciúma em 2011, Sílvio começou a carreira definitiva e assumiu o time principal em 2012. Depois passou por Hermann Aichinger-SC, Trindade-GO, Aparecidense e Anapolina. O clube de maior destaque foi o Goiás, em 2017, com o título estadual. Ainda trabalhou no Itumbiara, Grêmio Anápolis e Central-PE.

INTERNACIONAL: Heitor fala da amizade com Thiago Galhardo e comenta parceria com o atacante dentro de campo