Série C: Paraná anuncia “pacotão” de reforços nesta quinta-feira

Curitiba, PR, 1 (AFI) – Nesta quinta-feira, o Paraná anunciou mais três reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Tratam-se do zagueiro Samuel (ex-Botafogo-PB) e os atacantes Sillas (ex-Madureira) e Vinicius Moura (ex-Concórdia-SC).

O trio já fica à disposição para encarar o Criciúma, no domingo, às 18h, no Heriberto Hülse.

MUITOS REFORÇOS

Com a chegada do zagueiro e dos atacantes, o Tricolor chega a 35 contratações nesta temporada. Porém, 12 deles, porém, nem estão mais no clube. A lista de reforços pode aumentar com a chegada do volante Janderson Maia, ex-ABC, que tem negociação encaminhada.

VEIO PELO INVESTIDOR

o trio anunciado nesta quinta, Vinicius Moura estava no primeiro pacote de reforços da FDA Sports, que passou a administrar o futebol do clube, mas só foi oficializado agora.

APROVADO PELO CHEFE

O treinador Maurílio Silva avaliou o jogador como uma aposta, mas que tem qualidade.

“O Vinícius é uma aposta, um menino que a gente viu treinando com a gente, tem uma qualidade muito boa. E a gente tem expectativa e vai entender o momento certo de poder utilizá-lo. É um atleta interessante que a gente pode ter essa participação dele”, declarou.

OS OUTROS DOIS

Mais experiente dos três, o zagueiro Samuel tem 29 anos e soma passagens por Criciúma, Ituano, Confiança, Bragantino e Santo André. Ele defendeu o União-PR, em 2019 e 2020, e no passado também foi campeão da segunda divisão do Paranaense com o Azuriz. Em 2021, o jogador estava no Botafogo-PB, onde fez 11 jogos na temporada, todos como titular.

Enquanto o atacante Sillas tem 26 anos e jogou por Boa Esporte, Campinense e Santa Cruz, entre outros. No ano passado, ele fez três gols na Série D do Brasileiro atuando pelo Cabofriense. Em 2021, o jogador estava no Madureira e somou 13 partidas, todas como titular, no Campeonato Carioca.