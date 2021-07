Série C: Paraná deve dispensar quatro jogadores; Três com contrato até o final da competição

Curitiba, PR, 15 (AFI) – O Paraná está muito próximo de encaminhar a rescisão de mais quatro atletas que fazem parte do elenco que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. O goleiro Lucas Wingert, o lateral Pedro Costa, o volante Lucas Abreu e o atacante Pedro Augusto deixarão o Tricolor nos próximos dias.

OS CONTRATOS

Lucas Wingert, Pedro Costa e Lucas Abreu possuem contrato até o final do Brasileiro e anteciparão suas saídas. Enquanto que Pedro Augusto, que tem contrato por empréstimo, não terá o vínculo renovado. O contrato que vai até 18 de julho para depois voltar ao Serra Macaense-RJ.

NO MERCADO

O Tricolor segue no mercado em busca de um goleiro. Neguete, da Portuguesa-RJ, deve chegar nos próximos dias. Além do goleiro, a direção paranista procura um meio-campista e um centroavante.

PRÓXIMA PARTIDA

o Paraná volta a campo diante do Novorizontino na segunda-feira, 19, às 20h, na Vila Capanema, pela oitava rodada da Série C.

