Série C: Paraná tem retorno e baixa para tentar engatar segunda vitória seguida

Curitiba, PR, 02 (AFI) – Focado em embalar após conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C ao bater o São José-RS, pelo placar de 3 a 1 no último final de semana, o Paraná volta a campo neste domingo (04) de olho em mais um resultado positivo. Porém a missão não será fácil, já que o time paranista irá encarar o Criciúma-SC, que é líder do Grupo B, fora de casa, no Estádio Heriberto Hulse, às 16h.

Para o duelo, o técnico Maurílio Silva terá um retorno e uma baixa para armar o time titular. Recuperado de uma lesão de grau 1 no posterior da coxa direita, o meia Gabriel Pires está de volta após desfalcar a equipe na rodada passada. Por outro lado, o zagueiro Hurtado recebeu uma proposta tentadora do futebol europeu e não faz mais parte do elenco do Paraná.

Apesar de ser um duelo contra o líder da chave, o lateral-esquerdo Danilo, que será titular, projetou um bom resultado. “A gente vai em busca da vitória para que a gente possa emplacar a segunda vitória e conseguir mirar a classificação, que é nosso principal foco”.

Até por conta disso, o Paraná deve entrar em campo neste final de semana com a seguinte formação: Bruno Grassi; Alex Murici, Jonathan, Vinicius Guarapuava e Danilo; Kriguer, Moisés Gaúcho e Gabriel Pires (Adriano Junior); Gustavinho, Gustavo França e Reis.