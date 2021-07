Série C: Paulo Baier revela que rejeitou propostas para seguir com ‘projeto no Criciúma’

Criciúma, SC, 22 (AFI) – Vindo de duas derrotas seguidas, o Criciúma buscará reabilitação no Campeonato Brasileiro Série C no clássico diante do Figueirense. O técnico Paulo Baier valorizou a boa campanha no início e ainda revelou nesta quinta-feira que recusou duas propostas para dar continuidade ao trabalho.

“Perdemos dois jogos, mas estamos no G4 ainda. Perdemos nossa gordura, mas podemos construir de novo. Vamos com calma, botar a cabeça no lugar e buscar o nosso desempenho do início. Eu recebi duas propostas para sair e não saí porque quero dar continuidade no trabalho, seguir no Criciúma porque tenho um projeto aqui dentro, que é jogo a jogo”, revelou.

O treinador também destacou a evolução do time, que estava em momento ruim quando assumiu após rebaixamento no estadual.

“Há dois meses quando cheguei eu assumi 14 jogadores e o Criciúma estava no fundo do poço. Alguns diziam que cairíamos para a Série D ou que seria bom apenas ficar na Série C, mas estamos no G4 desde o começo. Será que o trabalho é tão ruim?”, questionou.

QUEM JOGA?

A boa notícia é que Paulo Baier não terá desfalques para o confronto, marcado para as 16h desta sexta-feira. Pelo contrário, poderá contar com o Arilson, que está recuperado de lesão e deve voltar ao time titular. Também terá à disposição o atacante Silvinho, regularizado no BID da CBF.

CRICIÚMA: Gustavo; Alemão, Rodrigo, Marcel Scalese e Helder; Dudu Vieira, Arilson, Eduardo e Dudu Figueiredo;

Luiz Paulo e Fellipe Mateus.