Série C: Paysandu acerta empréstimo de destaque para time da Série B até o fim de 2022

Belém, PA, 07 (AFI) – Depois de três temporadas, o atacante Nicolas está se despedindo do Paysandu nesta quarta-feira (07). O clube aceitou uma proposta feita pelo Goiás, onde o atleta irá atuar na Série B e será emprestado até o final de 2022, com uma compensação financeira. Com isso, ele não faz mais perto do elenco do Papão no restante do Campeonato Brasileiro da Série C.

“O Paysandu Sport Club informa que acertou junto ao Goiás o empréstimo do atacante Nicolas até dezembro de 2022. O clube bicolor receberá uma compensação financeira imediata, valor que poderá aumentar caso o Goiás opte pela compra do atleta ao longo do contrato.

Três temporadas de muita dedicação, raça e entrega com a camisa bicolor. Foram 103 jogos, 37 gols e dois títulos conquistados. Grandes momentos que vamos guardar com muito carinho em nossos corações. Obrigado, Nicolas. Te desejamos sucesso no seu novo desafio!”, disse o Papão em uma nota oficial postada nas redes sociais.

Nicolas estava no Paysandu desde 2019. Ao todo, fez 103 jogos, marcou 37 gols e conquistou dois títulos. Ele já foi anunciado pelo Goiás e irá se apresentar ao novo clube na tarde de quinta-feira (08) quando é esperado em Goiânia.