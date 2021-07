Série C: Paysandu age rápido e anuncia técnico rodado no interior paulista

Belém, PA, 26 (AFI) – Horas após oficializar a saída de Vinicius Eutrópio, o Paysandu agiu rápido e confirmou em suas redes sociais a contratação do técnico Roberto Fonseca para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Ele já comanda o treinamento do time na terça-feira.

Fonseca foi ‘escolhido a dedo’ pelos dirigentes do Paysandu. Isso porque acumula grande experiência em brigas por acesso. No ano passado, por exemplo, subiu com o Novorizontino na Série D do Brasileiro. O último trabalho do treinador havia sido no Londrina, na Série B do Brasileiro.

“Estaremos juntos nesse grande desafio rumo à Série B do Campeonato Brasileiro, que com certeza é onde o clube merece estar, e também juntamente com essa grande torcida, pois juntos seremos mais fortes nesse grande desafio”, afirmou Roberto Fonseca em entrevista ao site oficial do clube.

Aos 59 anos, Roberto Fonseca desembarcará ao lado do seu auxiliar Roberto Júnior. Recentemente, em 2018, ele surpreendeu ao ser campeão da Copa do Nordeste com o Sampaio Corrêa. No região Norte e Nordeste, ele também tem no currículo trabalhos por Cuiabá, ABC, América-RN e Botafogo-PB.

Contudo, é no interior paulista em que Roberto Fonseca ganhou destaque, dirigindo times de expressão como Guarani e Bragantino. Em São Paulo ainda passou por Oeste, São Bernardo, Linense, Santo André, Ituano, Botafogo-SP entre outros.

A missão de Fonseca será recolocar o Paysandu na Série B. Atualmente o time ocupa a quinta posição do Grupo A com 13 pontos. Um ponto a menos que Tombense (3º) e Volta Redonda (4º).

Inclusive, a estreia do treinador acontecerá justamente contra o Tombense, sábado, às 17 horas, na Curuzu. Quem vencer estará entre os quatro primeiros colocados ao final da décima rodada da Série C.