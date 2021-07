Série C: Paysandu anuncia contratação de ex-atacante de Bragantino e Joinville

Belém, PA, 13 (AFI) – O Paysandu anunciou, na manhã desta terça-feira, a contrataçã do atacante Rafael Grampola, que estava no Juventude, time que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. O atleta assinou até o final da temporada.

A contratação do jogador foi uma resposta para a saída de Nicolas, contratado pelo Goiás. Rafael Grampola tem 33 anos e passagens por clubes como Gama, Bragantino, Joinville, Paraná, Brasil-RS e Juventude, tendo participação no acesso do time à elite nacional.

Rafael Grampola foi artilheiro por Sergipe, Gama e Joinville, se tornando uma espécie de ídolo da equipe catarinense. No último Campeonto Gaúcho, no entanto, marcou quatro gols com a camisa do Juventude.

SÉRIE C

Em busca do acesso à Série B, o Paysandu é o vice-líder do Grupo A da Série C, com 11 pontos, assim como Botafogo-PB e Ferroviário. O próximo desafio é diante do Altos, neste sábado, às 19h, na Curuzu.