Série C: Paysandu anuncia ex-atacante do Internacional

Belém, PA, 14 (AFI) – Apesar da boa campanha na primeira fase, o Paysandu segue no mercado atrás de reforços para ficar com o acesso no Campeonato Brasileiro da Série C. Por isso, na noite desta quarta-feira o time confirmou a contratação do atacante Thiago Santos, com passagem pelo Internacional.

Thiago foi o principal jogador do Joinville no primeiro semestre, quando acabou sendo peça importante no título da Recopa Catarinense. Contudo, o jogador se lesionou e não vinha sendo relacionado nos últimos jogos do time no Campeonato Brasileiro da Série D. Ainda assim, a diretoria do Papão foi atrás e acertou com o jogador.

O novo atacante do time paraense tem 30 anos e começou a carreira no futebol sergipano. Em 2012 defendeu o Internacional, mas não vingou com a camisa colorada, sendo negociado e vestindo as camisas de Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa, Paraná, Ferroviária e Atlético-GO.

Ele é o terceiro atacante anunciado pelo Paysandu na mesma semana. Antes o clube havia confirmado a chegada de Rafael Grampola e Rildo.

O Paysandu volta a campo no sábado para enfrentar o Altos, às 19 horas, na Curuzu, em Belém. O time é o vice-líder do Grupo A com 11 pontos.