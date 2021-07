Série C: Paysandu enfim apresenta atacante ex-Ponte Preta e Corinthians que promete ‘muitos gols’

Belém, PA, 21 (AFI) – Uma semana após sua chegada em Belém, enfim o atacante Rildo foi apresentado como novo reforço do Paysandu para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Aos 32 anos, em sua primeira coletiva online pelo novo clube, o ex-jogador de Corinthians e Ponte Preta chegou prometendo gols, mas acima de tudo ajudar a equipe.

“É muito importante o atacante estar sempre fazendo gols, mas acredito que aqui no Paysandu não pode ter nenhuma vaidade. O importante é o Paysandu estar sempre saindo vencedor nos jogos, independente de quem está marcando os gols. O mais importante é a camisa e o time estar vencendo”, disse Rildo.

Apesar de não atuar desde o dezembro do ano passado, Rildo disse que já está pronto para voltar a jogar. Segundo ele, não foi por lesões que ele ficou todo esse tempo fora dos gramados e sim por problemas administrativos com o Avaí, seu ex-clube, que só rescindiu o contrato do atleta em abril deste ano. Até então, ele vinha treinando separado do elenco.

“Quero deixar claro que não joguei este ano não foi por lesões, foram por coisas administrativas no Avaí. Isso ficou para trás, agora estou focado no Paysandu. Espero corresponder às expectativas que estão tendo em mim”, completou.

Sem vencer há dois jogos, o Paysandu busca a recuperação para voltar ao G4 do Grupo A. Atualmente, o Papão é quinto colocado com 12 pontos ganhos. A equipe volta a campo no próximo domingo (25), às 17h, quando visita o Manaus, na Arena Amazônia e a esperança é que Rildo estreie.