SÉRIE C: Paysandu lidera o Grupo A; Ypiranga-RS e Novorizontino, o Grupo B

São Paulo, SP, 04 (AFI) – A briga pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série C está emocionante. No Grupo A, o Paysandu assumiu a ponta depois de vencer o Santa Cruz, por 2 a 1, em Recife. Pelo Grupo B, a liderança é dividida por Ypiranga e Novorizontino, que venceram seus jogos, mas podem ser superados pelo Criciúma que ainda vai jogar no domingo pela sexta rodada.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todas as competições organizadas pela

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada. Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE C

No duelo paulista pelo Grupo B, o Novorizontino levou a melhor em casa cima do Botafogo, com um gol de Nando aos 46 minutos do segundo tempo. Chegou aos 13 pontos, mesma pontuação do Ypiranga que fez 4 a 2 em cima do Oeste, na Arena Barueri.

O Botafogo tem nove pontos, em quarto, e o Oeste é o lanterna com dois. Dois jogos vão ser disputados domingo e outro na segunda-feira à noite. O Criciúma, com 11 pontos, pode até reassumir a liderança desde que vença em casa o Paraná.

GRUPO A

No Grupo A, o Paysandu conseguiu uma importante vitória ao bater o Santa Cruz, no Arruda, por 2 a 1. Agora com 11 pontos lidera sozinho. O time pernambucano continua decepcionando, ficando na lanterna com apenas três pontos.

O vice-líder com 10 pontos é o Manaus, mesmo tendo vacilado em casa ao empatar por 1 a 1 com o Jacuipense, que tem seis pontos em oitavo lugar. O Tombense subiu para terceiro lugar, com nove pontos, após ganhar em casa por 2 a 0 do Botafogo-PB, quinto com oito.

O Volta Redonda é quarto colocado, também com nove pontos, porém com menor saldo de gols do que o Tombense (4 a 3). O time fluminense foi até Fortaleza (CE) e empatou por 1 a 1 com o Ferroviário-CE, com oito pontos em sexto lugar. Altos, com sete, e Floresta, com cinco, se enfrentam neste domingo em Teresina (PI).

REGULAMENTO!

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de nove rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D.

Confira a 6.ª rodada da Série C:

Sábado

Oeste-SP 2 x 4 Ypiranga-RS

Ferroviário-CE 1 x 1 Volta Redonda-RJ

Manaus-AM 1 x 1 Jacuipense-BA

Tombense-MG 2 x 0 Botafogo-PB

Novorizontino-SP 1 x 0 Botafogo-SP

Santa Cruz-PE 1 x 2 Paysandu-PA

Domingo

11 horas

São José-RS x Mirassol-SP

16 horas

Altos-PI x Floresta-CE

Criciúma-SC x Paraná-PR

Segunda-feira

20 horas

Ituano-SP x Figueirense-SC