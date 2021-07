Série C: Paysandu recebe o Altos com possibilidade de assumir a liderança

Belém, PA, 16 (AFI) – De olho na liderança, o Paysandu entra em campo neste sábado, às 19h, contra o Altos. A partida acontece no estádio do Curuzu e é válida pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Papão ocupa a vice-liderança do Grupo A com 11 pontos, mesma pontuação do líder Botafogo-PB.

OS REFORÇOS

A equipe do técnico Vinícius Eutrópio ganhou três reforços no ataque ao longo desta semana, tratam-se de Rafael Grampola, Rildo e Thiago Santos. Apesar disso, o trio ainda não está disponível para o confronto do final de semana.

“Espero me colocar à disposição do professor o mais rápido possível, respeitando os meus companheiros, claro. Chego para ajudar o clube numa direção só, num só objetivo, que é o acesso. Podem ter certeza que empenho, dedicação e gana não vão faltar”, declarou Thiago.

SEM BAIXAS

Com jogadores à disposição, a equipe que deve entrar em campo não deve ser diferente da que perdeu para o Primavera, na última rodada.

SEM NICOLAS

O jogador será baixa ao longo de toda competição, já que foi transferido para o Goiás.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

A equipe deve ser ser escalada com: Victor Souza; Israel, Perema, Denilson e Diego Matos; Jhonnatan, Paulinho, Ratinho; Luan Santos, Robinho e Marlon