SÉRIE C: Paysandu tropeça, Figueirense se reabilita e Grupo A fica mais embolado

Campinas, SP, 11 (AFI) – A sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série C ainda não acabou, porém, neste domingo, seis times entraram em campo. Pelo disputado Grupo A, Paysandu-PA perdeu para o Ferroviário-CE e o Floresta-CE empatou com o Tombense-MG. No Grupo B, o Figueirense-SC venceu o São José-RS. Na segunda-feira (12), Botafogo-SP e Criciúma-SC, fecham a rodada.

BICHO PAPÃO SÓ NA CASA DOS OUTROS

O Paysandu desperdiçou uma boa oportunidade para disparar na liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste domingo à tarde perdeu em casa, no estádio da Curuzu, pra o Ferroviário-CE, por 2 a 0. Além dos dois times, o Botafogo-PB também aparece com os mesmos 11 pontos.

Pelos critérios de desempate, o time paraibano lidera, seguido pelo Papão e depois pelo cearense. O Paysandu buscava a sua terceira vitória consecutiva, mas não conseguiu. De outro lado, o Ferroviário vinha de uma sequência negativa, sem vencer há três jogos. Os gols foram marcados por Denilson, contra, e Gabriel Silva, ambos no primeiro tempo.

Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu

EMPATE PARA EMBOLAR AINDA MAIS

Mais cedo, Floresta e Tombense empataram por 1 a 1 e continuam fora do G4 – zona de classificação. A disputa, porém, está equilibrada, porque quatro clubes têm 10 pontos: Altos, Manaus, Tombense e Volta Redonda. O Floresta é o oitavo colocado com oito pontos, portanto, brigando por vaga na outra fase.

VITÓRIA DE REABILITAÇÃO

Pelo Grupo B, pela manhã, o Figueirense fez 2 a 0 em cima do São José-RS, tendo agora nove pontos em sexto lugar. O time gaúcho soma cinco pontos, em penúltimo, estando na frente apenas do Oeste, com dois.

A liderança está com o Ypiranga-RS, com 16 pontos. O vice-líder Criciúma, com 14, vai fechar a rodada nesta segunda-feira à noite diante do Botafogo-SP, em quinto com nove. Novorizontino e Ituano completam o G4 – zona de classificação – com 13 pontos cada.

Foto: Patrick Floriani/FIgueirense

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D.

CONFIRA OS JOGOS DA SÉTIMA RODADA:

Grupo A:

Volta Redonda-RJ 0 x 0 Jacuipense-BA

Altos-PI 1 x 0 Santa Cruz-PE

Botafogo-PB 4 x 1 Manaus-AM

Floresta-CE 1 x 1 Tombense-MG

Paysandu 0 x 2 Ferroviário

Grupo B

Ypiranga-RS 3 x 2 Novorizontino-SP

Mirassol-SP 0 x 3 Paraná-PR

Oeste-SP 0 x 1 Ituano-SP

Figueirense-SC 2 x 0 São José-RS

Botafogo-SP x Criciúma-SC, às 20 horas, no Santa Cruz