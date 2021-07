Série C: Pingo analisa estreia e foca em tirar o São José-RS da zona de rebaixamento

Porto Alegre, RS, 28 (AFI) – A estreia do técnico Pingo no comando do São José-RS não foi da maneira esperada, já que a equipe acabou derrotada por 2 a 1 em um duelo gaúcho contra o Ypiranga-RS e retornou a zona de rebaixamento do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Apesar do resultado, o novo comandante elogiou a postura dos jogadores dentro de campo, mas se mostrou frustrado diante da derrota.

“A postura do time foi muito boa, apesar da frustração do resultado. Nossa equipe evoluiu. A aceitação dos atletas ao nosso modelo de jogo foi boa, mas temos que melhorar muito ainda. Foram seis dias de trabalhos, e já tivemos posse de bola e postura ofensiva”, avalia Pingo.

Na visão do treinador, a equipe precisa estar mais atenta nas jogadas de bolas áreas. Prova disso é que os dois gols do Ypiranga saíram desta forma. De qualquer forma, Pingo prometeu uma reação imediata para tirar a equipe do Z2 e voltar a brigar pela classificação à próxima fase.

“É claro que me preocupa a bopla aérea, sofremos dois gols dessa forma, mas saio deste jogo realmente otimista depois de uma semana de trabalho, porque o adversário, líder do campeonato, não criou nada. E nós evoluímos. Teremos mais uma semana de trabalho e certamente seguiremos evoluindo. Nós vamos sair dessa situação e brigaremos, sim, pela classificação”.

Na nona colocação com oito pontos, o São José-RS volta a campo no próximo domingo (01) de olho na reabilitação. Em casa, no Estádio Francisco Novelletto, o Zequinha recebe o Botafogo-SP, às 16h.