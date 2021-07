Série C: Podendo assumir a liderança do Grupo A, Tombense visita o Paysandu

Tombos, MG, 30 (AFI) – Vivendo ótimo momento no campeonato e embalado há quatro jogos sem perder, o Tombense encara o Paysandu, neste sábado, às 17h, no Estádio do Curuzu, pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

A equipe mineira está na terceira posição com 14 pontos, um a menos que os líderes. Ou seja, pode assumir a ponta ainda nesta rodada.

TREINO TÁTICO

A equipe de Rafael Guanaes realizou um trabalho tático nesta quarta-feira, em seu centro de treinamento. O treinador trabalhou variações de ataque e defesa. A equipe já viajou até Belém.

RETORNO

Após cumprir suspensão automática na partida contra o Volta Redonda, o zagueiro Wesley está de volta e assume a posição na zaga novamente.

DÚVIDA

O volante Rodrigo está se recuperando de lesão, portanto ainda é dúvida para a partida.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O treinador deve manter a base do último confronto e entrará em campo com: Felipe; David, Moisés, Wesley e Manoel; Marquinhos, Eduardo Neto e Jean Lucas; Everton, Rubens e Cássio Ortega.

