Série C: Por problemas nos refletores, CBF muda horário de jogo do Manaus na Arena Amazônia

Manaus, AM, 28 (AFI) – Depois de empatar por 1 a 1 com o Paysandu, o Manaus terá problema para o próximo jogo em casa na sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Isso porque, a Arena da Amazônia está com diversos refletores queimados, o que impossibilita do estádio receber jogos noturnos.

Sendo assim, o duelo contra o Volta Redonda, válido pela 11ª rodada que estava marcado para a próxima sexta-feira (06), às 20h, foi remarcado para domingo (08), às 16h. O ajuste teve a concordância da emissora detentora que também irá transmitir o duelo.

“Arena da Amazônia momentaneamente sem condições de receber partidas em horário noturno. Ajuste com a concordância da emissora detentora (TV NSports) SOLICITANTE: Manaus/AM (Vide IMT – 22BSC/21 de 23/07/21)”, confirmou a CBF em seu site oficial.

Agora, o Manaus cobra a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), órgão do Governo do Amazonas responsável pela manutenção da praça esportiva, para concertar o problema o quanto antes e não atrapalhar a equipe na sequência da Série C.

Sem vencer há quatro jogos, o Manaus busca a reabilitação para sair da parte debaixo da tabela do Grupo A e voltar a brigar pelo G4. No próximo domingo (01), o time manauara visita o Santa Cruz, no Estádio do Arruda, às 18h.