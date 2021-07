Série C: Possível estreia no gol e desfalque no meio, Botafogo-PB recebe o Santa Cruz

João Pessoa, PB, 23 (AFI) – De olho na liderança e no G4, o Botafogo encara o Santa Cruz neste sábado, às 19h, no estádio Almeidão. A partida é válida pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O time paraibano ocupa a quarta colocação do Grupo A com 12 pontos, dois a menos que o líder Ferroviário. Caso consiga a vitória e haja uma combinação de resultados, a equipe pode assumir a ponta da tabela.

DESFALQUE

O meio-campista Juninho sofreu uma lesão e precisará fazer uma cirurgia no braço. Desfalcando o Belo na partida.

PODE ROLAR ESTREIA

A partida contra a Cobra Coral pernambucana, inclusive, poderá marcar a estreia do goleiro Paulo Gianezini, de 30 anos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time de Gerson Gusmão deve entrar em campo com: Rhuan (Paulo Gianezini); Daniel Felipe, Fred, William Machado e Sávio; Gabriel Yanno, Juninho, Cleyton e Gabriel Araújo; Welton e Luã Lucio.