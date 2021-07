Série C: Próximo de atingir centésima vitória na carreira, técnico analisa proposta

Campinas, SP, 29 (AFI) – As competições nacionais como Série C e D do Brasileiro já entram em seu segundo turno e várias dessas equipes já mudaram de treinadores. Com as competições ainda em andamento muitas coisas podem mudar no decorrer do returno destas competições que conta com vários clubes tradicionais do futebol brasileiro.

E de olho no mercado o técnico Paulo Foiani vem acompanhando as competições nacionais que hoje são transmitidas através de canais abertos e fechados além de redes sociais. Ele conhece bem as Séries C e D do Brasileiro no qual já trabalhou em ambas e aguarda uma proposta para voltar a comandar uma equipe ainda em 2021.

“Tenho acompanhado todas as divisões do campeonato brasileiro através TV ou internet e estamos aguardando algo oficial para que possamos retornar ao comando de uma equipe. O objetivo é claro sempre em busca conquistas”, disse o treinador.

CARREIRA

Em 2021 Paulo Foiani completou sete anos na profissão de técnico de futebol, antes era jogador de futebol e conta com passagens por Coritiba, Guarani, Avaí, entre outros clubes. O treinador em seu primeiro ano na função já conquistava seu primeiro título na carreira, foi campeão da Divisão Especial de 2013 com o Marcílio Dias e levou o clube Catarinense a Elite do Estadual. E dois anos depois ele voltou a conquistar mais um título regional,desta vez no Paraná onde foi campeão paranaense da Segunda Divisão com o FC Cascavel e mais um acesso.

Em sua carreira como técnico Paulo Foiani comandou 14 clubes em oito estados diferentes, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Santa Catarina e Sergipe. Conquistando dois títulos, dois acessos, cinco finais, quatro conquistas de vagas para Copa do Brasil, quatro conquistas de vaga para Série D do Brasileiro. Além disso já foi eleito o melhor técnico do futebol Sergipano após vice-campeonato com o Sergipe.

“Graças a deus conseguimos abrir portas em vários estados do Brasil em que realizamos bons trabalhos com títulos, acessos e conquistas de vagas em Copa do Brasil e Série D do Brasileiro, pois muitos clubes têm essa ambição de disputar uma competição nacional para que tenha o calendário cheio e manutenção de seus atletas“, disse técnico Paulo Foiani.

MARCA EXPRESSIVA

O treinador também está próximo de uma outra grande marca que é sua 100ª vitória na sua carreira como técnico, já são 211 jogos, 99 vitórias, 49 empates e 63 derrotas com 65% de aproveitamento ao longo destes sete anos de carreira, além de ter concluído o Curso da Licença A da CBF Academy.