Série C: Recém-contratado ex-Santos e Guarani marca primeiro gol pelo Volta Redonda

Volta Redonda, RJ, 21 (AFI) – O atacante Diego Cardoso, chegou recentemente ao Volta Redonda e teve sua primeira oportunidade como titular na última rodada contra o Floresta-CE em partida pela Série D. E conseguiu deixar uma boa impressão para seu treinador marcando um gol na vitória por 1 a 0.

O jogador comentou sobre a adaptação no clube carioca e sobre o momento após marcar primeiro gol pelo Voltaço.

“Quando cheguei, o grupo me recebeu muito bem e fico muito feliz pelo gol, que ajudou o Volta Redonda a conquistar uma importante vitória, que nos recolocou entre os primeiros colocados do grupo. Agora é dar continuidade ao trabalho, porque temos um jogo difícil fora de casa diante da Tombense, confronto direto pelo G4 e vamos fortes para conseguirmos pontuar “ Disse o atacante.

PASSAGENS DO JOGADOR

O jogador é formado nas categorias de Base do Santos e foi artilheiro da Copa São Paulo com a camisa do Peixe, mas nunca se firmou por lá e passou por diversos clubes como, Guarani, Vila Nova, Botafogo-SP, Operário-PR e São Caetano.

CAMPANHA DO VOLTAÇO

O Volta Redonda ocupa a terceira colocação do grupo A, com 13 pontos, mesma pontuação do vice-líder Tombense-MG, que é o próximo adversário tricolor neste sábado, dia 24, às 11h, no estádio Antônio Guimarães de Almeida. O líder da chave é o Ferroviário-CE, com 14 pontos.

