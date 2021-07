Série C: Reforço do Manaus-AM garante vitória para encerrar má fase: ‘Chegar lá para ganhar o jogo’

Manaus, AM, 29 (AFI) – O novo reforço do Manaus-AM não demonstrou incômodo por ser o substituto de Vanílson, que rescindiu com o clube. O atacante Denílson, ex-Rio Claro-SP, foi anunciado nesta quarta-feira e já treina com o elenco. Para entrar em campo, ainda falta a regularização do BID.

CONFIANTE

Mesmo sem saber se estará disponível para a próxima rodada, Denílson falou do adversário Santa Cruz e mostrou confiança.

“O Santa Cruz é um time tradicional, forte mas nada de entrar cabisbaixo. A gente vai chegar lá para ganhar o jogo e trazer essa vitória para cá.”

JÁ FALOU SOBRE AS REDES

Na Série A2 do Campeonato Paulista, Denílson marcou quatro gols em 14 partidas. Ele foi contratado por empréstimo até o fim de 2021. No Manaus, o centroavante não vê a hora de entrar em campo.

“A expectativa é bastante boa, já conhecia alguns atletas e graças a Deus me abraçaram muito bem, fui bem recebido. A expectativa é muito boa para esse primeiro jogo, se deus quiser marcar um gol, ajudar o Manaus.”

SITUAÇÃO

O Manaus está em sétimo no Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C com 11 pontos. Apenas quatro atrás do líder Botafogo-PB. A fase, porém, não ajuda. O Gavião não sabe o que é vencer há quatro rodadas.

O fim da sequência pode ser contra o lanterna (10°) Santa Cruz, domingo (1), às 18 horas, no Arruda. Além de Denílson, quem também aguarda liberação do BID é o novo treinador Evaristo Piza.