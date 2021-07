Série C: Santa Cruz acerta retorno de atacante que estava no Mundo Árabe

Recife, PE, 26 (AFI) – Nesta tarde de segunda-feira, o Santa Cruz anunciou a contratação do atacante Bruno Moraes, o General. O jogador firmou vínculo até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Será sua segunda pela passagem pelo Santinha, a primeira foi em 2015 e durou até 2017.

JÁ CHEGOU]

Vice-presidente de futebol do Clube, Alexandre Mirinda, disse que o atacante será integrado ao elenco ainda na segunda-feira.

TRAJETÓRIA

Atualmente com 32 anos, Bruno Moraes iniciou sua carreira no Santo André-SP e teve passagens por outros clubes do interior paulista. Tais como: Bragantino, Taubaté, Red Bull, Portuguesa, Ferroviária e Botafogo-SP. Além disso, já atuou no Coritiba e no Mundo Árabe, onde estava antes de retornar ao Coral.

PRÓXIMA PARTIDA

o próximo compromisso da equipe será no domingo, às 18h, contra o Manaus, pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

