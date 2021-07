Série C: Santa Cruz anuncia chegada de meia-atacante que estava no Mundo Árabe

Recife, PE, 14 (AFI) – Nesta quarta-feira, o Santa Cruz anunciou a contratação do meia-atacante Jailson. O atleta chega para substituir Chiquinho, que foi para o Mundo Árabe. O Santinha disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

Será a terceiras passagem do jogador de 28 anos pelo Coral. Ele esteve no clube em 2018 e 2019.

SÓ EM AGOSTO

O atleta deve ser apresentado nesta quinta-feira, mas por ser uma transferência internacional ele só poderá estrear em agosto, que é quando estará aberta a janela para transações vindas do exterior.

Jailson firmou vínculo até maio de 2022.

PASSAGEM NA ARÁBIA

No Al-Tai, o meia disputou 37 jogos e balançou as redes nove vezes.

CARREIRA

Natural de Pernambuco, o atleta tem passagens por Fluminense de Feira de Santana, ABC e Cuiabá. No Arruda, trabalhou com o técnico Roberto Fernandes em 2018, retornou na temporada seguinte para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foi acionado em 17 partidas, balançando as redes três vezes.

