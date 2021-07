Série C: Santa Cruz anuncia lista de dispensas com quase dez jogadores

Recife, PE, 5 (AFI) – O Santa Cruz divulgou, por meio de nota oficial, o desligamento de 7 jogadores. Derley, Digão, Everton Dias, França, Hector Bustamante, Karl e Ytalo Borba foram os escolhidos e deixam o elenco que disputa a temporada. O clube ainda agradeceu os serviços prestados pelos atletas e desejou sucesso. O Santa Cruz está na última colocação do Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C.

A maioria dos jogadores foram contratados para a disputa da atual temporada, mas não renderam e foram mandados embora. Somente Karl, Ytalo e Derley já integravam o time do Santa Cruz.

NÃO VINGARAM

O lateral-direito Digão é formado nas categorias de base e chegou do Bangu ainda para a disputa do Campeonato Pernambucano. França e o paraguaio Bustamante saíram do futebol gaúcho. O primeiro estava no São José e o último no Esporte Clube Pelotas.

Éverton Dias foi contratado com aval do, então treinador, Alexandre Gallo. Os dois trabalharam juntos no São Caetano na conquista do Paulista A2 em 2020.

JÁ SABIA?

O problema foi que no dia seguinte ao anúncio, Alexandre Gallo pediu demissão. O comandante ficou apenas 12 dias a frente do Santa Cruz e não venceu os três jogos. Foram um empate e duas derrotas.

Foto: Rafael Melo/Santa Cruz

O técnico, porém, previa a situação atual que o time enfrenta.

“ Acho que o Santa Cruz parou um pouquinho dentro dessa situação de estrutura e acredito que com todo o investimento do mundo ele vai demorar uns seis meses para trazer uma condição mínima de trabalho”, desabafou em sua despedida.

Alexandre Gallo ainda alertou a torcida.

“Talvez esse meu pedido de demissão seja um alerta à nação coral. O Santa Cruz é um gigante adormecido e essa direção que aí está precisa do abraço dessa grande torcida e dessa nação que sempre fez a diferença em campo”, completou.

PRÓXIMO JOGO

O Santa Cruz fez seis jogos até agora no Campeonato Brasileiro Série C e só somou pontos a partir dos três empates. O time é lanterna do Grupo A e busca a primeira vitória no sábado (10), às 17 horas, contra o oitavo colocado Altos.