Série C: Santa Cruz anuncia retorno de atacante para ajudar na fuga do rebaixamento

Recife, PE, 22 (AFI) – Santa Cruz anunciou por meio do seu presidente o atacante Lelê como seu mais novo jogador. Ele chega em Recife nesta quinta-feira para assinar o contrato e selar a sua segunda passagem pelo clube pernambucano, que disputa o Campeonato Brasileiro Série C.

Lelê esteve no elenco do Santinha que conseguiu acesso para a elite do futebol nacional e ainda conquistou um Campeonato Pernambucano e uma Copa do Nordeste. O atacante ainda conta com passagens por Botafogo-RJ, Ceará, Mirassol, Náutico e ABC.

CAMPANHA NA SÉRIE C

Atualmente o time do Roberto Fernandes é o Lanterna do Grupo A com três pontos e ainda não conquistou nenhuma vitória na competição e vem como forte candidato ao rebaixamento para a série D. O Santinha está cinco pontos do Jacupiense oitavo colocado.

SÉRIE C: Gol de Santa Cruz 0 x 1 Tombense