Série C: Santa Cruz anuncia saída de atacante ex-Inter de Limeira por ‘problemas pessoais’

Recife, PE, 21 (AFI) – Em situação grave e com grandes riscos de rebaixamento, o Santa Cruz que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro da Série C, está fazendo algumas mudanças em seu elenco. Na manhã desta quarta-feira (21), a diretoria da Cobra Coral confirmou a saída do atacante Lucas Batatinha, que alegou problemas pessoais para rescindir o contrato.

“O Santa Cruz vem a público informar a saída do atleta Lucas Batatinha do elenco 2021. O atacante relatou ao clube problemas pessoais e solicitou o desligamento, que foi aceito pelo Departamento de Futebol tricolor. O Santa Cruz agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus novos desafios no futebol”, disse o clube em uma nota oficial divulgada à imprensa.

Lucas chegou ao Estádio do Arruda a pouco mais de dois meses, depois de ser destaque da Inter de Limeira no Paulistão. Porém, fez apenas seis jogos e marcou um gol em sua trajetória pelo Santa Cruz. Revelado na base do Operário-PR, o atleta de 31 anos tem passagem por PSTC, Icasa, Novo Mundo e Botafogo-PB.

Ao todo, em oito jogos, o Santa Cruz perdeu cinco e empatou os outros três, por isso amarga a lanterna do Grupo A, com apenas três pontos ganhos em oito jogos. A equipe pernambucana visita o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão, às 19h, de sábado (24).