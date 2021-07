Série C: Santa Cruz apresenta meia Jailson e oficializa chegada de atacante ex-Santo André

Recife, PE, 16 (AFI) – Em má fase dentro do Campeonato Brasileiro da Série C, tanto que está na lanterna do Grupo A ainda sem vencer na competição após sete rodadas, o Santa Cruz se movimentou no mercado e nesta sexta-feira (16) oficializou a chegada de mais dois reforços. O meia-atacante Jailson, que foi apresentado e o atacante Rone.

Assim como o Portal Futebol Interior adiantou no meio da semana, o meia Janilson já tinha tudo encaminhado para defender a Cobra Coral. Ele chega para suprir a carência no meio-campo após a saída de Chiquinho. O atleta estava no Al-Tai e irá fazer a sua terceira passagem pelo time pernambucano, onde já atuou em 2018 e 2019.

Já Rone, estava no Santo André, onde jogou e elite do Paulistão e vinha atuando na Série D. O atacante tem passagens por CSA-AL, Chapecoense-SC e Cascavél-PR e chega para disputar a titularidade no ataque coral. Porém, nenhum dos dois jogadores irão atuar na rodada deste final de semana, já que aguardam a regularização.

Atualmente com três pontos ganhos, o Santa Cruz aparece na última colocação e busca a primeira vitória neste sábado (17) quando recebe a Tombense-MG, no Estádio do Arruda, às 17h.