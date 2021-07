Série C: São José confirma saída de treinador após derrota para o Figueirense

Porto Alegre, RS, 12 (AFI) – O São José anunciou a demissão do técnico Hélio Vieira. A decisão foi tomada na manhã desta segunda-feira. O treinador não resistiu a derrota, por 2 a 0, para o Figueirense, na última rodada da Série C do Brasileiro.

Além do técnico Hélio Vieira, o auxiliar técnico Alexandre dos Santos não faz mais parte da comissão técnica do clube.

Hélio Vieira comandou a equipe em 11 partidas entre o Gauchão e o Brasileirão Série C, resultando em três vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

“Agradecemos todo o empenho do profissional no comando da nossa equipe. Desejamos todo sucesso na sequência do trabalho dos profissionais”, disse o São José.

SÉRIE C

O São José está na penúltima posição, com cinco pontos, dois a menos do que o Mirassol, o primeiro fora da zona de rebaixamento.