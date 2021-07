Série C: São José-RS chega a primeira vitória e técnico fala de ‘poder de reação’

Porto Alegre, RS, 06 (AFI) – Demorou, mas enfim o São José-RS conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C para sair da zona de rebaixamento do Grupo B ao fazer jus ao fator casa e bater o Mirassol, pelo placar de 2 a 1, no Estádio Francisco Novelletto.

Depois de sair perdendo logo nos primeiros minutos de partida, a virada veio no segundo tempo, com dois gols de Cláudio Maradona que determinaram o 2 a 1 para o Zeca sobre o Mirassol. Após a partida, o atacante que entrou na segunda etapa, dividiu os méritos com toda a equipe e comemorou o primeiro resultado positivo.

“Tudo o que eu falei quando entrei no jogo foram palavras de incentivo para os meus companheiros. Precisávamos reverter o placar e trabalhamos muito duro para isso na semana. Não sou muito de fazer gols, mas tenho muita fé, e tenho certeza que veio daí a calma para finalizar com precisão para estes gols importantes. Foi nossa primeira vitória. Vamos por mais”, valorizou o atacante.

Com o resultado, o São José chega a cinco pontos na tabela, deixa a zona de rebaixamento e agora ocupa a oitava posição do Grupo B após seis rodadas. De qualquer forma, o técnico Hélio Vieira enalteceu a vitória e falou sobre a reação da equipe dentro de campo.

“O gol que nós tomamos muito cedo, principalmente pelo momento que passamos na competição, nos atrapalhou muito. Não conseguimos a reação com desempenho no primeiro tempo. No segundo tempo, abrimos mais o time, mudamos o posicionamento do Crystopher para organizar a saída de jogo e organização das jogadas e melhoramos muito. Para reagir é preciso calma, tranquilidade e confiança para que os atletas cheguem ao seu melhor desempenho. Esta vitória foi importante para a nossa reabilitação”.

Agora, o Zeca volta a campo no próximo domingo, novamente às 11h, em Florianópolis, diante do Figueirense.