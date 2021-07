Série C: Sem divulgar nome, Criciúma confirma caso de covid-19 em um jogador do elenco

Criciúma, SC, 08 (AFI) – Apesar da boa fase dentro de campo, na liderança isolada do Grupo B e sendo o único time invicto de todo Campeonato Brasileiro da Série C, o Criciúma teve uma má notícia nesta reta final da semana. Isso porque, em uma nota oficial divulgada à imprensa, o time catarinense informou que um jogador está diagnosticado com a covid-19.

Sem revelar o nome, o clube informou que o atleta teve sintomas leves durante a semana e passou por exames na quarta-feira, quando testou positivo para a doença. Desde então, foi isolado dos demais companheiros e se recuperando em sua residência, sob os cuidados do Departamento Médico do clube.

Após vencer o Paraná, por 2 a 0, em casa, o Criciúma visitará o Botafogo na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela sétima rodada. Na sequência, o desafio será contra o Mirassol, no Maião, em 17 de julho, às 15 horas.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO CRICIÚMA

O Criciúma, através do seu departamento médico, informa que obteve a confirmação de um atleta do futebol profissional positivado para o Covid-19. O resultado foi obtido através de exame por swab nasal coletado nesta quarta-feira (07/07).

Ao apresentar leves sintomas, o atleta foi prontamente afastado para a realização do teste e iniciar o período de quarentena. Ele está recebendo acompanhamento dos médicos do clube, Ricardo Furtado, José Carlos Ghedin e Marcelo Beirão.

O Criciúma ressalta que desde o início da pandemia segue cumprindo os protocolos de saúde do Governo do Estado, assim como os da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Catarinense de Futebol (FCF) referentes aos jogos e treinamentos.