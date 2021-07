Série C: Sem espaço, Manaus-AM dispensa goleiro e atacante crias da base

Manaus, AM, 01 (AFI) – Na liderança isolada do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o Manaus-AM preferiu fazer uma pequena reformulação em seu elenco e nesta quinta-feira (01) oficializou a saída de dois jogadores que vinham atuando pouco. Com isso, o goleiro Paulo Henrique e o atacante Alex, ambos crias da base, não fazem mais parte do grupo do Gavião.

“O Manaus agradece aos atletas por todo profissionalismo, empenho e dedicação prestados, aproveitando para desejar sucesso em suas novas jornadas”, afirmou o clube em nota oficial divulgado a imprensa.

Ambos haviam sido promovidos da base no ano de 2019. O goleiro Paulo Henrique, de 21 anos, que desde então vinha sendo terceiro goleiro do elenco, nunca chegou a atuar no time profissional. Neste ano, vinha na reserva de Renan e Gleibson. Já Alex, chegou a jogar onze jogos oficiais com a camisa do Gavião, sendo seis no Amazonense e cinco na Copa Verde de 2020 e marcou gols gols.

Já sem a dupla, o Manaus que busca se manter na primeira posição da chave, volta a campo no próximo sábado (03) quando recebe o Jacuipense, na Arena da Amazônia, às 16h30.