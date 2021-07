Série C: Sem vencer há 4 jogos, Manaus demite Marcelo Martelotte

Manaus, AM, 26 (AFI) – A segunda-feira foi de ‘dança dos técnicos’ no Campeonato Brasileiro da Série C. Após o Paysandu anunciar a saída de Vinicius Eutrópio, o Manaus seguiu o mesmo caminho e demitiu Marcelo Martelotte devido aos maus resultados dentro de campo.

Martelotte esteve longe de empolgar no comando do time manauara. Aliás, o desempenho foi desanimador, tendo em vista que ele foi contratado sob muita expectativa e pela experiência adquirida durante a carreira.

Em nove jogos no comando do Manaus, o treinador acumulou apenas três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Um aproveitamento de apenas 40,7% durante o primeiro turno da Terceira Divisão.

O desempenho deixou o Manaus na sétima posição do Grupo A, com 11 pontos conquistados. Dois a mais que a Jacuipense, primeiro time na zona de rebaixamento.

O Manaus volta a campo no domingo para enfrentar o Santa Cruz, às 18 horas, no Arruda, em Recife.