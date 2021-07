Série C: Sem vencer há quatro jogos e com desfalque, Floresta visita o Altos

Fortaleza, CE, 2 (AFI) – Buscando quebrar o jejum de quatro jogos sem vencer, o Floresta encara a equipe do Altos, neste domingo, ás 16h, no estádio Lindolfinho. O duelo é válido pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

A equipe cearense soma cinco pontos e está na oitava colocação. Nos últimos quatro jogos, foram dois empate e duas derrotas. Só triunfou na estreia.

ÚNICO DESFALQUE

Na derrota por 2 a 0 diante do Paysandu, na última rodada, o zagueiro Alisson foi expulso aos 15 minutos da etapa final, ou seja, cumpre suspensão automática na partida de domingo.

PENDURADO

O volante Marconi Ribeiro entra na partida pendurado por cartões amarelos.

QUASE COMPLETO

Com os jogadores negativos com os testes de Covid, somente Alisson estará de fora. O restante do elenco está inteiro disponível.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O técnico Lestor Júnior deve escalar: Douglas Dias, Tony, William Goiano, Edimar, Carlos Renato; Jô, Marconi, Eduardo; Elielton, Deysinho, Flávio Torres.