Série C: Técnico da melhor campanha finaliza Licença Pró CBF

Erechim, RS, 29 (AFI) – Terminou nesta última terça-feira (27), o Curso de Capacitação Licença Pro da CBF Academy, que foi realizado na Granja Comary, em Teresópolis no Rio de Janeiro, participaram vários treinadores que foram convidados e que já tenha a Licença A, foram 5 dias de muito aprendizado e entre os vários técnicos quem esteve presente foi Júnior Rocha, técnico do Ypiranga-RS, líder da Série C do Brasileiro com melhor campanha na primeira fase.

Vale lembrar que recentemente, a UEFA informou que os cursos da CBF de treinadores serão válidos para clubes europeus. Abel Braga foi o pioneiro, já que atualmente treina o Lugano, da Suíça.

PERDEU UM JOGO

O treinador esteve ausente na partida em que o Ypiranga venceu o São José-RS por 2×1. Junior Rocha iniciou a Capacitação da Licença Pró da CBF Academy no dia 23, sendo dias de muito aprendizado e trocas de ideias com técnicos de todos os níveis. Após a conclusão, já voltou ao batente no comando dos treinamentos do Canarinho.

“A conclusão da Licença Pro é de fundamental importância para o profissional, pois além da capacitação você estará habilitado para trabalhar em qualquer nível nacional e internacional, além das trocas de experiências com outros profissionais durante as aulas foram fundamentais para que possamos estar crescendo a cada dia em nossa função”, disse o treinador.

RETORNO AOS TREINOS

Na tarde desta quarta-feira, o Colosso da Lagoa recebeu o amistoso entre Ypiranga e União Frederiquense. No primeiro tempo, Diego avançou pela direita e cruzou na área para Cristiano, de cabeça, abrir o placar. Na segunda etapa, Revson ampliou de falta e decretou a vitória no jogo treino por 2 a 0.

A partida foi feita em duas etapas de 45 minutos cada. O Canarinho iniciou a partida com: Allan, Roger, Edmilson, Luís Eduard, Robson, Diego, Erick, Revson, Cristiano, Luiz Felipe e Léo Santos. No segundo tempo, Tavison substituiu Erick, Cristiano saiu para a entrada de Cris, Feijão substituiu Luiz Felipe e Dija Baiano entrou no lugar de Léo Santos, no decorrer da etapa final, Renato substituiu Allan no gol do Ypiranga.

O treinador destacou a importância de jogos como este.

“A intenção é dar minutagem ao pessoal que vem jogando pouco e impor ritmo de competição. É importante enfrentar adversários que disputarão a Divisão de Acesso pela competitividade enorme e o jogo de hoje é a prova disso, tivemos uma partida de altíssima qualidade contra uma equipe bem montada e treinada. Saímos felizes pelo resultado e pela performance que apresentamos. ” Disse o técnico Junior Rocha

PRÓXIMO JOGO

Na próxima segunda-feira (02) às 20 horas, o Canarinho vai a Curitiba enfrentar o Paraná no Durival Britto pela rodada 10ª da Série C do Campeonato Brasileiro.

ATLÉTICO-MG: Cuca rebate críticas sobre desempenho da equipe: “Se eu fosse torcedor, estaria muito feliz”