Série C: Técnico de time do Grupo A está confiante em crescimento: ‘Vamos sair do Z2’

Riachão do Jacuípe, BA, 06 (AFI) –Apesar de não perder há três jogos, o Jacuipense-BA segue na zona de rebaixamento do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Porém essa situação ‘irá mudar em breve’, pelo menos foi isso que garantiu o técnico Jonílson Veloso, que na visão dele, no empate por 1 a 1 contra o Manaus no último final de semana, a equipe teve uma boa atuação e está crescendo dentro da competição.

“Pelo que foi o jogo e o resultado em si, a gente acaba saindo do jogo um pouco descontente. Mas pela performance do time saímos contentes, porque estamos dando uma cara ao time. A equipe tem crescido a cada partida e isso nos dá confiança para jogarmos ainda melhor nas outras partidas”, disse o comandante, que ainda completou falando da importância de pontuar.

“A gente traçou uma estratégia de jogo. Deu certo, porque o nosso intuito aqui era não perder. Sabemos que a Série C é muito equilibrada e por causa disso temos que pontuar em todos os jogos. Viemos aqui, pegamos o líder da competição, empatamos e acabamos freando eles também dentro da competição. A Série C é esse equilíbrio e vamos dar continuidade para enfrentar o Volta Redonda”.

DESFALQUE CERTO

Para encarar o Volta Redonda-RJ no próximo sábado (10), o lateral-esquerdo Vicente é desfalque certo. Isso porque, ele levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada e agora cumpre suspensão automática. A tendência é que o reserva imediato, Djavan, fique com a titularidade.

O duelo contra o time carioca está marcado para às 11h da manhã, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O adversário tenta seguir dentro do G4, enquanto o foco dos baianos é enfim sair da degola.